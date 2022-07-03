Елисеев подтвердил, что самбисты из России смогут выступать на международных турнирах

Первый вице-президент Международной федерации самбо (FIAS) и глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что отечественные спортсмены смогут принять участие во всех ближайших крупных соревнованиях.

«Да, на нас было определённое давление. Были рекомендации Международного олимпийского комитета кого-то допускать до стартов, кого-то нет. Но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой», — цитирует Елисеева ТАСС.

Он отметил, что россияне смогут выступить на чемпионате мира по пляжному самбо в Израиле в августе, на объединённом первенстве Европы в Сербии в сентябре и на молодёжном ЧМ в Армении в октябре.

«И, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдёт в преддверии Дня самбо в Киргизии. Подготовка к турниру идёт, все уже подтвердили своё участие в соревнованиях», — добавил Елисеев.

Взрослое мировое первенство по самбо пройдёт с 11 по 13 ноября в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что более 500 спортсменов приняли участие в Кубке Федерации самбо в Подмосковье.