Елисеев подтвердил, что самбисты из России смогут выступать на международных турнирах
- РИА Новости
«Да, на нас было определённое давление. Были рекомендации Международного олимпийского комитета кого-то допускать до стартов, кого-то нет. Но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой», — цитирует Елисеева ТАСС.
Он отметил, что россияне смогут выступить на чемпионате мира по пляжному самбо в Израиле в августе, на объединённом первенстве Европы в Сербии в сентябре и на молодёжном ЧМ в Армении в октябре.
«И, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдёт в преддверии Дня самбо в Киргизии. Подготовка к турниру идёт, все уже подтвердили своё участие в соревнованиях», — добавил Елисеев.
Взрослое мировое первенство по самбо пройдёт с 11 по 13 ноября в Бишкеке.
Ранее сообщалось, что более 500 спортсменов приняли участие в Кубке Федерации самбо в Подмосковье.