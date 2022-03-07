Более 500 спортсменов приняли участие в Кубке федерации самбо в Подмосковье

Открытый Кубок федерации самбо Московской области среди юношей и девушек прошёл в Мытищах. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных округов и других регионов России.

Об этом сообщает телеканал «360». В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, врио главы округа Мытищи Юлия Купецкая, президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и другие. Турнир проводился среди юношей и девушек в двух возрастных категориях — 11—12 и 13—14 лет. В Кубке приняли участие борцы из Москвы, Владимира, Саратова, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова и других городов. Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреатами Национальной технологической олимпиады Junior стали 258 школьников из 43 российских регионов.