Более 500 спортсменов приняли участие в Кубке федерации самбо в Подмосковье

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Открытый Кубок федерации самбо Московской области среди юношей и девушек прошёл в Мытищах. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных округов и других регионов России.

Об этом сообщает телеканал «360».

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, врио главы округа Мытищи Юлия Купецкая, президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и другие.

Турнир проводился среди юношей и девушек в двух возрастных категориях — 11—12 и 13—14 лет. В Кубке приняли участие борцы из Москвы, Владимира, Саратова, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова и других городов.

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