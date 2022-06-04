Представитель Филиппин впервые в истории стала чемпионом Азии по самбо

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В ливанском городе Джуния завершился чемпионат Азии по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Традиционно параллельно со взрослыми атлетами соревновались и представители молодёжных и юниорских сборных стран континента.
Представитель Филиппин впервые в истории стала чемпионом Азии по самбо
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В общем медальном зачёте первенствовали узбекские самбисты, завоевавшие 30 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Однако по суммарному количеству их превзошли представители Казахстана, которые собрали коллекцию из 56 медалей (18, 27, 11).

Третье место и по количеству золотых и по общему числу наград осталось за командой Киргизии — 30 (7, 10, 13).

Всего призёрами нынешнего чемпионата Азии стали представители 16 стран, а филиппинка Сидней Си впервые в истории завоевала золото для своей страны на взрослом уровне.

Примечательно, что накануне турнира во время конгресса Союза самбо Азии (ССА) делегатами было принято решение о включении национальных федераций Австралии и Новой Зеландии в состав организации, а также предоставлении им статуса постоянных членов. Данное решение было поддержано единогласно, благодаря чему сборные обеих стран смогли дебютировать на континентальном турнире, а последние даже завоевали первую медаль — бронзовую.

Отдельных слов благодарности от организаторов удостоилась компания «Роснефть». Глава национальной федерации самбо Франсуа Саад выразил особую признательность генеральному партнёру за организацию и проведение соревнований.

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