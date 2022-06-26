«По нам соскучились»: российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира Большого шлема в Улан-Баторе

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема в Улан-Баторе. Команда завоевала пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Победу праздновали Мадина Таймазова, Инал Тасоев, Матвей Каниковский, Михаил Игольников и Махмадбек Махмадбеков. Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до участия в соревнованиях, несмотря на ультиматум и последовавший бойкот со стороны украинцев. По словам генерального директора IJF Влада Маринеску, дзюдо таким образом в первую очередь доказало, что этот вид спорта — вне политики.

Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира Большого шлема в Улан-Баторе, завоевав пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Далее расположились спортсмены из Японии (4—1—2) и Монголии (2—4—5). Для национальной команды этот международный старт стал первым после начала спецоперации на Украине.

Надо отметить, что Международная федерация дзюдо (IJF) стала одной из немногих, кто отказался поддерживать рекомендации МОК и запрещать россиянам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Однако до июня отечественный коллектив не выступал на международных стартах из соображений безопасности, пропустив даже чемпионат Европы в Софии. Но турнир Большого шлема в Монголии имел особое значение, поскольку был квалификационным на Олимпийские игры в Париже. Поэтому на него было принято решение заявиться.

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Возвращение россиян на международную арену возмутило представителей Украины. Так, президент олимпийского комитета страны Сергей Бубка потребовал не нарушать требований МОК.

«Эту позицию на неделе полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта. НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — заявил Бубка.

Чемпион мира и Европы Георгий Зантарая и вовсе пообещал отказаться от всех своих титулов, если российские спортсмены будут соревноваться в Улан-Баторе. Но подобный шантаж никак не повлиял на IJF и её президента Мариуса Визера. Румын продолжил придерживаться позиции, что спортсмены не могут отвечать за решение лидеров своих стран. Поэтому россияне пусть и под нейтральным флагом были допущены до турнира Большого шлема.

Федерация дзюдо Украины не захотела мириться со сложившейся ситуацией и объявила о бойкоте соревнований под эгидой IJF до отстранения федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в турнирах в любом статусе.

При этом IJF даже в отсутствие украинцев всё же опасалась возможных конфликтов и в преддверии соревнований в Монголии попросила тренеров сборных, в том числе российской, избегать провокаций в отношении друг друга.

К счастью, турнир прошёл без скандалов и достаточно успешно для отечественных спортсменов. Дзюдоисты даже после продолжительного перерыва сумели завоевать пять золотых медалей. Причём три из них — в последний день соревнований.

В весовой категории до 90 кг не было равных двукратному чемпиону Европы Михаилу Игольникову. В финале он победил Давлата Бобонова. Представитель Узбекистана в этот день выбил из борьбы второго россиянина — Мансура Лорсанова, а также чемпиона мира нидерландца Ноэля ван'т Энда. Однако в решающей схватке он не смог ничего противопоставить своему оппоненту. Первая же комбинация принесла Игольникову преимущество в ваза-ари, а последовавший далее зацеп отправил бронзового призёра токийской Олимпиады на татами. Как признался Михаил после победы, он очень рад наконец выступить на международном турнире.

«Когда вышел на ковёр в первой схватке, эмоции описать было сложно. Первая мысль — наконец-то я в своей тарелке, в своей привычной среде, наконец-то у меня есть возможность проявить себя, и этот шанс нужно использовать. Начал потихоньку, не спеша и дошёл до финала. А с соперником в схватке за золото мы раньше уже встречались, правда не на столь престижных турнирах. И сегодня он был на кураже, но мы с тренерами разобрали его тактику, подготовились к финалу, и всё пошло как надо», — рассказал Игольников «Матч ТВ».

Вновь подтвердил свой класс чемпион Европы Инал Тасоев. В финале категории свыше 100 кг он оказался сильнее Роя Мейера. При этом статистика личных встреч была не в пользу россиянина — представитель Нидерландов побеждал его на ЧМ-2019 в Японии и на турнире в Анталье. Но в этот раз отечественный спортсмен сумел справиться с соперником, причём для победы ему понадобилось всего 11 секунд.

«Настраивался на долгую схватку, но получилось так, как получилось… Весь турнир не показался лёгким, если честно. Много серьёзных ребят боролись, я настраивался очень долго на этот турнир», — признался Тасоев.

Поддержал своих партнёров по команде и 20-летний Матвей Каниковский, для которого просто пробиться в финал соревнований считалось отличным результатом. Но юный спортсмен не стал ограничиваться серебром и одолел бронзового призёра Игр в Токио Жорже Фонсеку. При этом россиянин повёл себя очень уважительно по отношению к португальцу и не стал сильно радоваться победе.

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«Не люблю проявлять эмоции. Сопернику и так обидно, что он проиграл, а ещё и какие-то жесты показывать — неправильно», — признался дзюдоист.

Также золотые медали завоевали Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), для которого победа на турнире Большого шлема стала уже третьей в карьере, и призёр Олимпиады-2020 Мадина Таймазова (до 70 кг). Лидер женской сборной России отметила, что в Монголии команду очень тепло приняли и поблагодарила международную федерацию за возможность выступить на турнире.

«Нас были рады видеть, по нам соскучились, это чувствовалось — открытая, спокойная атмосфера. У нас получился большой перерыв, я после Олимпиады впервые боролась на международном турнире. Очень хотелось бороться, выступать, было интересно посмотреть после такого перерыва, прибавила ли я или в чём-то стала хуже», — приводит слова Таймазовой ТАСС.

Остались довольны итогами Большого шлема и в IJF. Как заявил генеральный директор организации Влад Маринеску, дзюдо в первую очередь доказало, что оно вне политики.

«Результат, который показала эта команда здесь, очень сильный. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень технической, физической и умственной подготовки. Будет здорово увидеть дзюдоистов на том же уровне на чемпионате мира. Также важен позитив. Надеемся, что дзюдо станет мостом для дружбы и мира», — сказал Маринеску.