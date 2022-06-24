В Севастополе открылись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек

В Севастополе на базе спортивного комплекса «Муссон» впервые состоялось открытие Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В отборочных соревнованиях примут участие более 200 человек из 15 регионов России. По их результатам победители в каждой весовой категории получат путёвку на первенство России по дзюдо, которое пройдёт в Саранске в августе 2022 года.

«Почётно принимать в городе-герое соревнования такого масштаба, и очень символично, что в такие памятные даты турнир проходит именно в Севастополе. В этот день наш город принял первый удар от немецко-фашистских захватчиков. Важно, чтобы участники соревнований помнили подвиги наших дедов», — отметил начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

В первый день состязаний севастополец Данил Пятышев под руководством тренера Игоря Васильева одержал победу в весовой категории 46 кг.