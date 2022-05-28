Путин обратился к участникам XVI Международного турнира по дзюдо среди армии
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«Эти спортивные состязания выполняют высокую гуманитарную миссию, служат благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях, патриотическому воспитанию молодёжи», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что турнир продолжит своё развитие и укрепление традиций.
26 апреля Путин обратился к российским фигуристам на встрече с олимпийцами в Кремле.