Путин обратился к участникам XVI Международного турнира по дзюдо среди армии

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Президент России Владимир Путин заявил о высокой гуманитарной миссии Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, который посвящён памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Путин обратился к участникам XVI Международного турнира по дзюдо среди армии
  • AFP
  • © FLORENT VERGNES

«Эти спортивные состязания выполняют высокую гуманитарную миссию, служат благородному делу — оказанию помощи семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, сбережению памяти о павших героях, патриотическому воспитанию молодёжи», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что турнир продолжит своё развитие и укрепление традиций.

26 апреля Путин обратился к российским фигуристам на встрече с олимпийцами в Кремле.

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