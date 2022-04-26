Владимир Путин восхитился российскими фигуристами

Президент России Владимир Путин обратился к российским фигуристам на встрече с олимпийцами в Кремле.

«Я не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит. Нужны природные данные, чтобы так прыгать и бежать. Это божий дар, это генетика. Гибкость нужна, характер», — цитирует Путина ТАСС.

Он также рассказал о своём опыте катания на коньках. По словам президента, он впервые надел коньки во взрослом возрасте и катался от бортика до бортика.

Напомним, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года церемония награждения была отменена.

Ранее Владимир Путин рассказал Камиле Валиевой, как справляться с критикой.