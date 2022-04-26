Владимир Путин восхитился российскими фигуристами

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обратился к российским фигуристам на встрече с олимпийцами в Кремле.
Владимир Путин восхитился российскими фигуристами
  • kremlin.ru

«Я не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит. Нужны природные данные, чтобы так прыгать и бежать. Это божий дар, это генетика. Гибкость нужна, характер», — цитирует Путина ТАСС.

Он также рассказал о своём опыте катания на коньках. По словам президента, он впервые надел коньки во взрослом возрасте и катался от бортика до бортика.

Напомним, что сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года церемония награждения была отменена.

Ранее Владимир Путин рассказал Камиле Валиевой, как справляться с критикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить