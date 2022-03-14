Сборная России приостановила участие в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо

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Сборная России приняла решение приостановить выступления в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU).
Сборная России приостановила участие в турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщается на сайте Федерации дзюдо России (ФДР), на данный шаг в организации пошли в связи с текущей внешнеполитической обстановкой. При этом отмечается, что мера является временной.

«В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднён», — говорится в заявлении на сайте федерации.

У ФДР также есть все основания для опасений за безопасность российских спортсменов. При этом решение IJF и EJU о допуске россиян к участию к соревнованиям в нейтральном статусе остаётся в силе.

Напомним, что IJF отменила все турниры на территории России в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что IJF отстранила президента России Владимира Путина и вице-президента ФДР Аркадия Ротенберга от всех должностей.

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