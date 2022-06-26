Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе

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Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе.
Тасоев одержал победу на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе
  • РИА Новости

24-летний спортсмен из Владикавказа в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг победил Роя Мейера из Нидерландов.

Двукратный чемпион Европы Михаил Игольников в финале весовой категории до 90 кг победил Давлата Бобонова из Узбекистана.

Чемпион Европы среди юниоров Матвей Каниковский победил в финальной схватке в категории до 100 кг португальца Жорже Фонсеку.

Тасоев является чемпионом Европы и двукратным бронзовым призёром чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в Севастополе открылись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек.

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