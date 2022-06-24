Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в международных турнирах из-за допуска россиян

Федерация дзюдо Украины объявила о решении не принимать участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить россиян и белорусов к соревнованиям в Монголии под нейтральным флагом.

«Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых организацией, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — говорится в заявлении Федерации дзюдо Украины в социальных сетях.

10 июня российские и белорусские спортсмены зарегистрировались для участия на турнире в Улан-Баторе под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов в случае допуска россиян до турниров.