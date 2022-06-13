Украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов в случае допуска россиян до турниров
- РИА Новости
«Если к турниру допустят спортсменов из России, то я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона мира!» — написал Зантарая в соцсетях.
10 июня российские и белорусские спортсмены зарегистрировались для участия на турнире в Улан-Баторе под нейтральным флагом.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос ушёл с пресс-конференции после вопроса украинской журналистки.