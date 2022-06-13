Украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов в случае допуска россиян до турниров

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Украинский дзюдоист Георгий Зантарая высказался о том, что Международная федерация дзюдо планирует снять ограничения с российских спортсменов и допустить их до турниров.
Украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов в случае допуска россиян до турниров
  • РИА Новости

«Если к турниру допустят спортсменов из России, то я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона мира!» — написал Зантарая в соцсетях.

10 июня российские и белорусские спортсмены зарегистрировались для участия на турнире в Улан-Баторе под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос ушёл с пресс-конференции после вопроса украинской журналистки.

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