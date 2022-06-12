Тренер сборной Армении покинул пресс-конференцию после вопроса украинской журналистки

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос ушёл с пресс-конференции после матча Лиги наций с командой Украины (0:3).

Об этом сообщает Sport.onet.pl.

Представительница одного из украинских СМИ спросила у тренера, почему она не увидела никаких проявлений солидарности с Украиной со стороны сборной Армении в прошедшей игре. Пресс-секретарь армянской команды отметил, что вопрос носит политический характер и что Капаррос не будет отвечать на него. Об отказе отвечать на политические вопросы заявил и сам тренер, сказавший об этом на нескольких языках. В итоге Капаррос покинул пресс-конференцию.

Сборная Украины, набравшая шесть очков после двух игр, возглавляет турнирную таблицу группы 1 в Лиге В. Сборная Армении занимает последнее место, у неё три балла после трёх матчей.

Ранее сообщалось, что украинские клубы ведут переговоры о проведении домашних матчей еврокубков в Польше.