Украинские клубы ведут переговоры о проведении домашних матчей еврокубков в Польше

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Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша высказался о варианте проведения матчей еврокубков украинских команд в Польше.
Украинские клубы ведут переговоры о проведении домашних матчей еврокубков в Польше
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«Всё зависит от обстоятельств, но мы с самого начала заявили, что организуем весь процесс, чтобы наши друзья из-за восточной границы ни в чём не нуждались. Если есть воля и желание украинской стороны, то мы к их услугам», — цитирует Кулеша Sportarena.com.

5 июня власти Украины приняли решение возобновить проведение премьер-лиги первого и второго дивизионов, а также женский чемпионат. Напомним, что чемпионат страны в сезоне-2021/22 был прерван после начала спецоперации России на Украине. Позже было принято решение не доигрывать сезон.

Ранее сборная Украина установила антирекорд квалификации ЧМ-2022 по футболу.

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