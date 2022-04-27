Чемпионат мира по самбо 2022 года перенесён из Ашхабада в Бишкек
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Национальная федерация самбо Туркменистана отправила в FIAS запрос с просьбой о переносе места проведения соревнований, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо.
Теперь турнир пройдёт с 11 по 13 ноября в столице Киргизии.
Молодёжный же чемпионат мира перенесён из болгарского Панагюриште в Ереван и состоится там в период с 14 по 16 октября.
Ранее сообщалось, что более 500 спортсменов приняли участие в Кубке Федерации самбо в Подмосковье.