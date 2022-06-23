Бочкарёв: в «Лужниках» готовятся ввести в эксплуатацию Международный центр самбо и центр бокса

В «Лужниках» готовятся ввести в эксплуатацию Международный центр самбо и центр бокса, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99%. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию», — сообщил Бочкарёв.

Он напомнил, что центр самбо, расположенный в северо-западной части здания, и центр бокса (в юго-восточной) симметричны, а также объединены общим фасадом.

«Каждый центр функционирует полностью независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра своя подземная парковка и собственный набор технических и инженерных помещений», — уточнил вице-мэр.

Со своей стороны глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что на объекте полностью завершён монтаж инженерных сетей.

«Также завершено благоустройство территории, подключение наружного освещения. В общей сложности спорткомплекс готовят к вводу порядка 700 специалистов», — сказал он.

По его словам, витражное остекление тренировочных залов позволит наблюдать за действиями спортсменов, находясь за пределами здания, с прилегающих территорий.