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В программу Олимпиады-2028 могут войти девять новых видов спорта

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На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе могут появиться девять новых видов спорта.
В программу Олимпиады-2028 могут войти девять новых видов спорта
  • AFP

В шорт-лист входят: автоспорт, крикет, карате, бейсбол/софтбол, лакросс, брейкинг, кикбоксинг, сквош и флаг-футбол, сообщает Inside the Games. Отмечается, что эти виды спорта должны представить свои аргументы в конце месяца.

Также сообщается, что самбо, летающий диск и текбол, которые проявляли интерес к включению на Олимпийские игры, в списке отсутствуют.

Автоспорт последний раз появлялся на ОИ-1900 в Париже. Впоследствии его не могли включить в список из-за правила, в котором говорится, что соревнования, в которых производительность в основном зависит от механической тяги, неприемлемы.

В общей сложности 28 видов спорта уже были включены в программу. Общее количество спортсменов на Олимпийских играх 2028 года не должно превышать 10 500 человек

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, российские спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Россия всё ещё может получить права на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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