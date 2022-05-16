Журова допускает, что Россия сможет приобрести права на показ ОИ

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Депутат Госдумы Светлана Журова предполагает, что Россия всё ещё может получить права на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.
Журова допускает, что Россия сможет приобрести права на показ ОИ
  • Legion-Media

«Приобретение прав на показ Олимпиады — вопрос коммерции. В МОК же не могут сейчас запретить россиянам участвовать в ОИ, а потом поменять решение. Если это и будет сделано, то непосредственно перед самими Играми, а времени до них предостаточно. Права же покупаются заранее. Поэтому в дальнейшем Россия может всё-таки получить возможность приобрести их. Как говорится, лишние деньги никому не помешают. В данный момент можно вести речь исключительно о политической конъюнктуре. Если в дальнейшем все договорятся, а санкции начнут снимать, то и данные ограничения могут отменить. А пока всё продолжается как снежный ком. Он разогнался и летит с горы — Россию нужно наказывать каждый день и формировать определённую точку зрения», — сказала Журова в беседе с RT.

Ранее Журова прокомментировала информацию о том, что России запрещён показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. 

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