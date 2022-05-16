Депутат Госдумы Журова считает тревожным сигналом ситуацию с тендером на показ Олимпийских игр
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«Мне кажется, это определённый сигнал российским спортсменам и руководству, мол, сейчас мы не позволяем принять участие в тендере на покупку телеправ, а потом запретим атлетам участвовать в ОИ в любом статусе. Это сигнал как нашей общественности, так и западной, чтобы они понимали, какой следующий шаг может быть сделан в санкционной политике. Это тревожные намёки. К сожалению, ситуация может ухудшиться», — сказала Журова RT.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не удивлён недопуску России к тендеру на показ Олимпиад.