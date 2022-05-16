Губерниев не удивлён недопуском России к тендеру Олимпиад 2026 и 2028 годов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что России запрещён показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

«К сожалению, я уже ничему не удивляюсь и начинаю привыкать к плохим новостям. И честно говоря, оптимизма и просвета я не испытываю. Время до Олимпийских игр 2026 и 2028 годов остаётся, и нам нужно предпринимать попытки для изменения ситуации к лучшему. Правда, я не очень понимаю как, разве что молиться. Но надежда пока остаётся», — сказал Губерниев RT.

При этом он отметил, что, оглядываясь на последние события, можно понять: решения в отношении России могут быть либо плохими, либо ужасными.

«И я не понимаю, как изменить ситуацию. Но в любом случае необходимо пытаться договариваться, спорить, готовить протесты, юридически обосновывать свою позицию», — добавил комментатор.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о недопуске России на тендер Олимпийских игр с 2026 года.