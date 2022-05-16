Тарасова высказалась о недопуске России на тендер Олимпийских игр с 2026 года

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр с 2026 года.
Тарасова высказалась о недопуске России на тендер Олимпийских игр с 2026 года
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять всё золото выиграли. Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что обе страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр 2026 и 2028 годов. Документы на тендер принимались до 25 апреля.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Милане и Кортина-д'Ампеццо, соревнования планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года. Летние игры состоятся в Лос-Анджелесе, их проведение планируется с 21 июля по 6 августа 2028 года.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в съезде организации.

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