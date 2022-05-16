МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву принять участие в съезде организации

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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии.
МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву принять участие в съезде организации
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в организации. Наоборот, организация избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран», — сообщили Reuters в пресс-службе МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине. При этом 11 марта Бах заявил, что не считает решение об отстранении россиян политически мотивированным.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова упрекнула МОК в отсутствии самостоятельности.

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