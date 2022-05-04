Тарасова упрекнула МОК в отсутствии самостоятельности

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.
Тарасова упрекнула МОК в отсутствии самостоятельности
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они. Просто поразительно, как выносят такие строжайшие вердикты в отношении людей, которые трудятся и были способны побеждать на протяжении нескольких лет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент ВФХГ Винер-Усманова прокомментировала высказывание Баха об отстранении российских спортсменов. 

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