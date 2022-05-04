Тарасова упрекнула МОК в отсутствии самостоятельности

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.

«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они. Просто поразительно, как выносят такие строжайшие вердикты в отношении людей, которые трудятся и были способны побеждать на протяжении нескольких лет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент ВФХГ Винер-Усманова прокомментировала высказывание Баха об отстранении российских спортсменов.