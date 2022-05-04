Тарасова упрекнула МОК в отсутствии самостоятельности
- РИА Новости
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«Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они. Просто поразительно, как выносят такие строжайшие вердикты в отношении людей, которые трудятся и были способны побеждать на протяжении нескольких лет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее президент ВФХГ Винер-Усманова прокомментировала высказывание Баха об отстранении российских спортсменов.