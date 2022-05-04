Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.
Винер-Усманова отреагировала на высказывание президента МОК
  • РИА Новости

«Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас всё так складывается. Двойные стандарты проявляются и в спорте», — цитирует Винер-Усманову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что, хотя представители многих стран были уличены в употреблении допинга, наиболее серьёзные санкции наложили на россиян.

«Продолжим развиваться всё равно. Будут какие-нибудь альтернативные турниры, которые мы обдумаем и будем обязательно обосновывать и организовывать», — добавила Винер-Усманова.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал президента МОК Баха рабом Америки.

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