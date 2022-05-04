Тихонов назвал рабом Америки президента МОК Баха

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.
Тихонов назвал рабом Америки президента МОК Баха
  • AP
  • © David J. Phillip

«Томас Бах — раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Томас Бах не в силах ничего решить», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. 11 марта Бах заявил, что не считает решение об отстранении россиян политически мотивированным.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что заявление президента МОК Баха является объяснением его слабости.

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