Фетисов считает заявление президента МОК Баха объяснением его слабости

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.
Фетисов считает заявление президента МОК Баха объяснением его слабости
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это объяснение своей слабости. В свободном режиме работает ООН, другие международные организации. МОК здесь в первую очередь должен давать спортсменам участвовать, налаживать мосты, способствовать улучшению взаимоотношений», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, к спортсменам не может быть претензий в связи с какими-либо политическими событиями.

«Ссылаться на какую-то часть мирового сообщества не очень правильно, если ты возглавляешь одну из самых влиятельных международных организаций», — добавил Фетисов.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований из-за ситуации на Украине. При этом 11 марта Бах заявил, что не считает решение об отстранении россиян политически мотивированным.

Ранее Бах рассказал, почему организация призвала все спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

 

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