Глава МОК Бах — об отстранении России: мы пользуемся поддержкой наших украинских друзей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему организация призвала все спортивные федерации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Мы пользуемся поддержкой со стороны международного сообщества и тех, кого это касается, наших украинских друзей. Речь идёт о защите их, помощи им. Их суждение является решающим», — цитирует Баха Insidethegames.

По его словам, наказывать будут только тех людей, которые несут ответственность за что-либо. Он также отметил, что МОК не будет принимать санкции против национальных олимпийских комитетов (НОК) за действия правительств, пока лидеры организаций не поддерживают их.

«Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия, это защитные меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как на действия России на Украине», — добавил Бах.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение не допускать российские футбольные клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.