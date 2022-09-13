Колесников призвал не судить спортсменов, которые сменили гражданство

Призёр Олимпиады в Токио Климент Колесников высказался о смене гражданства российскими спортсменами из-за отстранения от международных соревнований.

«Это абсолютно их решение, их путь. Я думаю, что я не в праве их судить. Как говорится, не суди и не судим будешь. Всегда есть возможность и выбор. Кто-то прибегает к каким-то действиям, кто-то выжидает, кто-то об этом даже не думает, как я», — цитирует Колесникова «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что Колесников выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на Спартакиаде.