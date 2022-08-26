Призёр Игр Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на Спартакиаде

Призёр Олимпиады в Токио Климент Колесников завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге.

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