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Призёр Игр Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на Спартакиаде

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Призёр Олимпиады в Токио Климент Колесников завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге.
Призёр Игр Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на Спартакиаде
  • Gettyimages.ru
  • © Maddie Meyer

22-летний пловец из Москвы выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем с результатом 48,16 секунды. Серебряная награда досталась Александру Щёголеву (48,72), бронзу завоевал Михаил Вековищев (49,09).

На счету Колесникова серебро и бронза Игр-2020.

Всероссийская cпартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

Ранее стало известно, что глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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