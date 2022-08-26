Призёр Игр Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на Спартакиаде
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22-летний пловец из Москвы выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем с результатом 48,16 секунды. Серебряная награда досталась Александру Щёголеву (48,72), бронзу завоевал Михаил Вековищев (49,09).
На счету Колесникова серебро и бронза Игр-2020.
Всероссийская cпартакиада, которая стартовала 10 августа, продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.
Ранее стало известно, что глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.