Сальников считает, что у россиян есть шанс принять участие в Играх-2024
- РИА Новости
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«Шансы есть. Я всегда говорю так: готовься к лучшему, но думай о худшем. Мы рассчитываем, что Олимпиада для нас состоится, думаю, каждый из нас считает, что так оно и будет. Если мы будем думать о самом плохом, тогда лучше не начинать», — цитирует Сальникова ТАСС.
По его словам, российские спортсмены готовятся к ОИ-2024 и верят, что вернётся возможность выступать на международных соревнованиях.
«Думаю, постепенно здравый смысл возобладает, люди перестанут находиться под воздействием какого-то гипноза», — добавил Сальников.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.
ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Сальников не исключил ухода Всероссийской федерации плавания (ВФП) из Европейской лиги.