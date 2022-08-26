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Сальников считает, что у россиян есть шанс принять участие в Играх-2024

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Сальников считает, что у россиян есть шанс принять участие в Играх-2024
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Шансы есть. Я всегда говорю так: готовься к лучшему, но думай о худшем. Мы рассчитываем, что Олимпиада для нас состоится, думаю, каждый из нас считает, что так оно и будет. Если мы будем думать о самом плохом, тогда лучше не начинать», — цитирует Сальникова ТАСС.

По его словам, российские спортсмены готовятся к ОИ-2024 и верят, что вернётся возможность выступать на международных соревнованиях.

«Думаю, постепенно здравый смысл возобладает, люди перестанут находиться под воздействием какого-то гипноза», — добавил Сальников.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Сальников не исключил ухода Всероссийской федерации плавания (ВФП) из Европейской лиги.

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