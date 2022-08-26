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Сальников не исключил переход ВФП в Азиатскую федерацию плавания

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников не исключил уход организации из Европейской лиги.
Сальников не исключил переход ВФП в Азиатскую федерацию плавания
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Chenn

«Один из возможных вариантов участия россиян в соревнованиях — переход в другую континентальную организацию. Не исключено, что мы можем перейти в Азиатскую федерацию плавания, что откроет нам возможность участия в чемпионате Азии. Этот вопрос сейчас не стоит на повестке, но такая возможность есть, и она вполне реальна», — цитирует Сальникова ТАСС.

По его словам, все российские водные виды спорта находятся в Европейской лиге плавания.

МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия под своей эгидой до конца 2022 года.

Ранее четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, многое ли изменилось после введения новых правил.

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