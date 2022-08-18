Мальцев — о новых правилах в синхронном плавании: будет как в фигурном катании

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, многое ли изменилось после введения новых правил.

«На самом деле да. Постановка программ теперь должна носить определённый характер. Кроме того, как и в фигурном катании, теперь необходимо заранее прописывать элементы, связки, поддержки с соответствующими степенями сложности, которые ты будешь исполнять. На соревнованиях появятся специалисты, которые всё будут сверять. И дальше уже оценка складывается исходя из того, что ты сделал. Много нюансов, в которых ещё предстоит разобраться», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также рассказал, повысит ли это объективность оценивания.

«Хотелось бы, конечно. Но если судьи будут приходить с уже заранее оговорёнными оценками, так какие изменения не вноси, всё останется по-прежнему. Тут нужно менять менталитет. Должно появиться желание как у судей, так и у всего международного сообщества», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что чемпионат мира в Будапеште носил политический характер.