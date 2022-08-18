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Мальцев — о новых правилах в синхронном плавании: будет как в фигурном катании

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, многое ли изменилось после введения новых правил.
Мальцев — о новых правилах в синхронном плавании: будет как в фигурном катании
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«На самом деле да. Постановка программ теперь должна носить определённый характер. Кроме того, как и в фигурном катании, теперь необходимо заранее прописывать элементы, связки, поддержки с соответствующими степенями сложности, которые ты будешь исполнять. На соревнованиях появятся специалисты, которые всё будут сверять. И дальше уже оценка складывается исходя из того, что ты сделал. Много нюансов, в которых ещё предстоит разобраться», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также рассказал, повысит ли это объективность оценивания.

«Хотелось бы, конечно. Но если судьи будут приходить с уже заранее оговорёнными оценками, так какие изменения не вноси, всё останется по-прежнему. Тут нужно менять менталитет. Должно появиться желание как у судей, так и у всего международного сообщества», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что чемпионат мира в Будапеште носил политический характер.

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