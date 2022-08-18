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Синхронист Мальцев: выступление украинок носило политический подтекст

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев считает, что чемпионат мира в Будапеште носил политический характер.
Синхронист Мальцев: выступление украинок носило политический подтекст
  • AFP
  • © Oli SCARFF

«Сборная Украины выступала в купальниках с изображением их флага в огне, что не должно поддерживаться организаторами соревнований. А музыку они выбрали на тему депортации крымских татар. Хотя когда-то давно французам в группе запретили использовать мелодию из «Списка Шиндлера», потому что она якобы носит политический подтекст. А в этот раз всё оказалось можно. В дополнение ко всему американка сделала соло на тему Black Lives Matter, посвящённое смерти Джорджа Флойда. Раньше подобное никто бы не позволил сделать», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также объяснил свою точку зрения по поводу присутствия политики в спорте.

«К сожалению, такое происходит. Хотя, на мой взгляд, спорт должен быть таким местом, которое объединяет людей, что бы ни происходило в мире. В сообществе должна сохраняться дружественная атмосфера, надо поддерживать друг друга. Раньше мне казалось, так оно и есть, но теперь всё изменилось», — добавил синхронист.

Ранее Александр Мальцев рассказал, нравится ему тренировать или же самому учиться элементам.

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