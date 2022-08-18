«Акцент сделан на мужчинах»: Мальцев — о реформах в синхронном плавании и политических темах на ЧМ

FINA уже осенью может разрешить включать в состав групп в синхронном плавании до двух мужчин, рассказал в интервью RT четырёхкратный чемпион мира в микст-дуэтах Александр Мальцев. Он пока не обсуждал эти изменения с тренерским штабом сборной России, однако не исключает возможности выступить на Олимпиаде в Париже. Как признался спортсмен, его удивил последний чемпионат мира, на котором разрешили музыку с политическим подтекстом — украинские девушки выбрали композицию на тему депортации крымских татар, а американка представляла программу Black Lives Matter.

— Мужчины смогут выступать на Олимпиаде, возможно, уже в Париже. Какие изменения планируется внести в правила?

— Да, действительно. Этот вопрос FINA планирует обсуждать осенью, но уже есть рабочие документы, в которых предлагается разрешить включать в состав группы до двух мужчин. В дуэтах, скорее всего, всё останется без изменений, хотя и уточняется, что олимпийские дисциплины будут дополнительно согласованы техническим комитетом международной федерации.

Конечно, включение мужчин в выступление группы не обязательное условие, но такая возможность тренерскому штабу даётся.

— Как думаете, эти поправки будут приняты или останутся проектом?

— Если такие документы появляются в открытом доступе, это говорит о настрое FINA произвести изменения. В проекте большой акцент сделан на мужчинах в синхронном плавании. В частности, предлагается включить соло в программу чемпионата мира и других соревнований — ранее оно появлялось только на мировых сериях. А теперь, как мы видим, идёт развитие и добавление новых дисциплин на главные старты. К слову, до этого также уже был прецедент допуска мужчин до выступления в группах.

— Для вас это шанс попасть на Олимпиаду или выступление в группе никогда не рассматривали?

— Пока этот вопрос с тренерским штабом сборной России мы не обсуждаем. Но не исключаю такой возможности. Всё-таки Игры — главный старт для каждого спортсмена. По крайней мере, именно так турнир воспринимается в обществе. Хотя на чемпионате мира такая же конкуренция, и его значимость, на мой взгляд, недооценена.

— Появление мужчин в группах сделает программы более разнообразными?

— Здесь всё зависит от тренера и постановщика. Потому что эти смешанные команды, если они появятся, станут соревноваться с чисто женскими. И не совсем понятно, будут они отличаться с художественной точки зрения или же всё останется по-прежнему, просто добавятся мужчины. Но, конечно, интереснее в таких группах обыгрывать мужское и женское, отталкиваться от этого.

— Как было в смешанных командах, которые уже выступали?

— По-разному. У испанцев на мировой серии мальчик стоял в составе женской группы и на него никакой акцент особо не делался. А американцы в этом году в хайлайтах сделали выступление, где всё было построено на мальчике. Он и на поддержках появлялся. Специально подчёркивалось: это именно смешанная группа.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

РИА Новости

© Александр Вильф

«Чемпионат мира получился неоднозначным»

— Говорят, в синхронном плавании из-за последних событий очень обострились взаимоотношения между спортсменами. Это правда?

— К сожалению, мы увидели не с лучшей стороны наших коллег по цеху. Раньше хорошо общались на турнирах со всеми и никогда не было никакого напряжения. Сейчас всё резко изменилось. Во-первых, была очень показательной реакция на то, что FINA и Европейская лига плавания отстранили нас от соревнований. Конечно же, радовались представители Украины, которые активно выступали за санкции против нас. По их мнению, коллективная ответственность должна действовать в полной мере. И потом очень злорадствовали, добившись своего. Но то же самое было и со стороны некоторых других команд, в частности США. Тренер американской сборной испанка Андреа Фуэнтес также выступила за наше отстранение, хотя до этого мы с ней очень живо общались.

— Они всё это в открытую писали в социальных сетях?

— Да, оставляли комментарии под постами или ставили аплодисменты под новостью об отстранении. При этом многие спортсмены сейчас держат нейтралитет. Ни о чём не высказываются, как и судьи. Но чувствуется напряжение. Если раньше я выкладывал фотографии и их активно комментировали, то сейчас этого нет. Некоторые пишут: как вы можете выступать и радоваться, когда в мире такое происходит? Считают, мы должны сидеть дома и замкнуться, а они будут вешать себе медали, в том числе на чемпионате мира.

Так, сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза. Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это всё, наоборот, активно продвигалось. Поэтому соревнования в Будапеште получились немного неоднозначным.

— То есть к девочкам с Украины в этот раз отнеслись лояльнее, чем всегда?

— Это чисто моё мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель. Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить. С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей.

Плюс сборная Украины выступала в купальниках с изображением их флага в огне, что не должно поддерживаться организаторами соревнований. А музыку они выбрали на тему депортации крымских татар. Хотя когда-то давно французам в группе запретили использовать мелодию из «Списка Шиндлера», потому что она якобы носит политический подтекст. А в этот раз всё оказалось можно. В дополнение ко всему американка сделала соло на тему Black Lives Matter, посвящённое смерти Джорджа Флойда. Раньше подобное никто бы не позволил сделать.

— Это, конечно, удивляет.

— Да, к сожалению, такое происходит. Хотя, на мой взгляд, спорт должен быть таким местом, которое объединяет людей, что бы ни происходило в мире. В сообществе должна сохраняться дружественная атмосфера, надо поддерживать друг друга. Раньше мне казалось, так оно и есть, но теперь всё изменилось.

— Для россиян главным стартом сезона после отстранения стали Игры Дружбы. При этом на них приехало достаточно много представителей других стран.

— Да, в нашей дисциплине принимали участие представители шести государств, а просто в плавании порядка десяти. Порадовались приезду Казахстана. Там есть сильные ребята-синхронисты: и соло, и миксты. Выступала смешанная пара из Сербии, которая заявлена на чемпионат Европы. Интересно, что Иван Мартинович занимается всего 10 месяцев. Его привела в наш вид спорта любимая девушка, с которой он сейчас в дуэте. Сам спортсмен изначально пловец.

Иван Мартинович и Елена Контич

РИА Новости

© Максим Богодвид

Рады всем, кто приехал, но могло быть намного больше стран. Я очень звал мужчин-синхронистов из Латинской Америки, но у них не получилось. Не знаю, по каким причинам. Думаю, прежде всего из-за финансирования. Спортсмены из этих стран не всегда приезжают даже на чемпионат мира, поскольку федерации в первую очередь выделяют деньги на олимпийские дисциплины — дуэт и группу, а все остальные идут по остаточному принципу. Поэтому иногда мы знаем, что в некоторых странах есть синхронисты, но мы не видим их на главных стартах сезона. А если говорить про Игры дружбы, то тем более, поскольку это не основной турнир.

— Включение в олимпийскую программу, получается, существенно изменит ситуацию.

— Да. К сожалению, когда дело доходит до финансовых вопросов, мы и в России часто слышим: вы же не олимпийская дисциплина. То же самое касается Спартакиады в этом году. Мы в ней не участвуем, потому что не выступаем на Играх. А это было бы в том числе хорошим способом поправить материальное положение. Поэтому включение микста в программу Олимпиады существенно упростит развитие мужского синхронного плавания. Впрочем, и сейчас число смешанных пар растёт даже в отдельно взятой стране. Раньше был только один, а теперь их много, и во всех возрастных категориях.

«Всегда мечтал стать тренером»

— Вы сейчас выступаете сразу с двумя партнёршами — Олесей Платоновой и Майей Гурбанбердиевой. Медали получаете втроём?

— У нас медали за каждую программу идут отдельно. Обычно в технической стоит Майя, а Олеся запасная, в произвольной — наоборот. Занимаемся мы все вместе. Когда делаем прогон на тренировке, девочки всё равно работают на полную. Просто одна стоит со мной в паре, а вторая чуть подальше. А что касается награждения, то медаль получает и запасная в том числе. Так что у нас уже даже не дуэт, а трио.

Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова и Александр Мальцев

РИА Новости

© Максим Богодвид

— Насколько сложнее тренироваться сразу с двумя разными партнёршами?

— Что касается привыкания друг к другу, общения — никаких разногласий не возникает. Девочки в первую очередь равняются на меня и прислушиваются к моим словам. Главная сложность, что нужно подстраиваться под разных напарниц, поскольку мы работаем не только под счёт, но и в контакте. Это касается сцепок, поддержек, связок. Нужно выдерживать расстояние между друг другом. Всё это непросто, когда разные партнёрши.

— То есть вы сами себе усложняете процесс подготовки к турнирам?

— Ну, можно сказать и так.

— При этом вы успеваете ещё и тренировать. Что больше нравится: делать самому элементы в бассейне или учить других?

— Сложно сказать. Это две совершенно разные работы.

Мне нравится и самому выступать, и тренировать. Об этом я с детства мечтал, шёл к цели, получил то образование, которое хотел. И здесь тоже есть свои тонкости.

— Вы работаете с маленькими детьми или взрослыми спортсменами?

— Постановки делаю и тем, и другим. В последний раз помогал Артуру Коршунову из Набережных Челнов. Ставил соло, которое спортсмен демонстрировал на Играх Дружбы. Выступали друг за другом: сначала он, а затем я. Также активно работаю с микстами. В этом году ставил программу для детей из школы МГФСО, к которой я отношусь как спортсмен. Занимались с ними на протяжении двух месяцев, а затем ездили на Всероссийские соревнования, где заняли призовое место.

— Почему всё-таки работаете с мальчиками?

— Мне с ними очень интересно. Для ребят я могу быть большим мотиватором, примером для подражания. Они должны чувствовать поддержку, поэтому больше внимания уделяю именно мужскому и смешанному синхронному плаванию.

Также по теме «Три минуты под водой просидит любая»: Колесниченко о российских синхронистках, боязни высоты и разговорах с мужем Любая из синхронисток сборной России легко может продержаться три минуты под водой на одном вдохе. Об этом в интервью RT заявила...

— На следующий год планов по турнирам пока нет?

— Абсолютная неизвестность. После отпуска осенью будем входить в форму, нужно тренироваться и ставить программы согласно новым правилам.

— Многое изменилось?

— На самом деле — да. Постановка программ теперь должна носить определённый характер. Кроме того, как и в фигурном катании, теперь необходимо заранее прописывать элементы, связки, поддержки с соответствующими степенями сложности, которые ты будешь исполнять. На соревнованиях появятся специалисты, которые всё будут сверять. И дальше уже оценка складывается исходя из того, что ты сделал. Много нюансов, в которых ещё предстоит разобраться.

— Как думаете, это повысит объективность?

— Хотелось бы, конечно. Но если судьи будут приходить уже с заранее оговорёнными оценками, то, какие изменения ни вноси, всё останется по-прежнему. Нужно менять менталитет. Должно появиться желание как у судей, так и у всего международного сообщества.

— Нет опасения, что россиян в следующем году допустят до соревнований, но из-за нынешней ситуации просто не будут ставить нормальные оценки?

— Сложно сказать. Сейчас на чемпионате мира призёры турнира всё равно получили те оценки, которые у них были раньше, когда они выступали с нами. Им ничего не завышали. Те же итальянцы в микст-дуэте победили с таким же результатом, который они показывали в прошлом сезоне, проиграв нам около шести баллов. Это говорит о том, что наша планка не взята. Запас ещё есть.