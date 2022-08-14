Синхронистки Колесниченко и Субботина выиграли произвольную программу на Спартакиаде

Синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина стали победительницами в соревнованиях дуэтов на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

Спортсменки получили от судей за своё выступление 196,4229 балла по сумме двух программ (техническая и произвольная). Серебряную награду выиграли Дарья Огородникова и Полина Ларцева (188,6309 балла). Бронзу завоевали Мария Козлова и Светлана Ходырева (183,0469).

Соревнования по синхронному плаванию проходят в Московской области на базе учебно-тренировочного центра «Озеро круглое».

Ранее румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.