Румын Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров кролем

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсмен показал результат 46,86 секунды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме.

Второе место занял венгр Криштоф Милак (47,47), а третье — итальянец Алессандро Миресси (47,63).

Предыдущий мировой рекорд, который был установлен на чемпионате мира по водным видам спорта в 2009 в Риме, принадлежал Сезару Сьелу из Бразилии (46,91).

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ответила на вопрос, мечтает ли она поставить мировой рекорд.