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Румын Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров кролем

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Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсмен показал результат 46,86 секунды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме.

Второе место занял венгр Криштоф Милак (47,47), а третье — итальянец Алессандро Миресси (47,63).

Предыдущий мировой рекорд, который был установлен на чемпионате мира по водным видам спорта в 2009 в Риме, принадлежал Сезару Сьелу из Бразилии (46,91).

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ответила на вопрос, мечтает ли она поставить мировой рекорд.

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