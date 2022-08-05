Сидорова призналась, что уже не мечтает о мировом рекорде

Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ответила на вопрос, мечтает ли она поставить мировой рекорд.

«Мечтаю ли о мировом рекорде? Сейчас уже скорее нет, чем да. Вообще-то мировой рекорд мне всегда казался не слишком достижимой вещью. Выиграть — да, понятно, что нужно для этого сделать. А рекордные высоты — это всегда какая-то магия. Мой тренер на протяжении нескольких лет говорила мне, что я могу прыгать за пять метров, но я совершенно в это не верила. А сейчас...» — рассказала Сидорова в интервью RT.

Она также заявила, что дело не в физической форме, хотя и в ней тоже.

«Всё-таки я не молодею, какие-то болячки постоянно беспокоят, уже сложно выполнять «острую» работу, которую мы делали два года назад. С другой стороны, я приехала на чемпионат России, прыгнула 4,91, установила рекорд страны и понимаю, что та куча работы, которая была проделана, дала достаточно закономерный результат. Прыжки с шестом в этом плане уникальный вид спорта: психология очень много значит и решает», — добавила прыгунья.

Ранее Сидорова рассказала, как ощущает себя в качестве лидера российских прыжков с шестом, сменив в этой роли Елену Исинбаеву.