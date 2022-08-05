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Сидорова: когда прыгаешь ниже Исинбаевой, это вроде как и не слишком достойно

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Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала, как ощущает себя в качестве лидера российских прыжков с шестом, сменив в этой роли Елену Исинбаеву.
Сидорова: когда прыгаешь ниже Исинбаевой, это вроде как и не слишком достойно
  • Gettyimages.ru

«Прийти на смену такой спортсменке вообще непросто. Дело даже не в том, что зрители ждут какого-то определённого взаимодействия или каких-то ритуалов. Просто тебя постоянно сравнивают. Ждут если не рекордного результата, то хотя бы такого же, а, когда прыгаешь ниже, это вроде как и не слишком достойно. Но никаких особенных обрядов или, лучше сказать, привычек у меня никогда не было. Когда ты привык к определённым действиям, которые повторяешь на протяжении многих лет, можно, как мне кажется, стать заложником этих ритуалов. Может быть, Лене в какой-то момент уже и не нужно было залезать в секторе под одеяло, но ведь начинает казаться, что если чего-то не сделаешь, то и прыжок не получится», — поделилась Сидорова в интервью RT.

Ранее Сидорова рассказала, что думает о фразе Светланы Феофановой «В секторе все враги».

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