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Сидорова: заставляю себя думать, что соперницы относятся ко мне без негатива

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Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала, что думает о фразе Светланы Феофановой: «В секторе все враги».
Сидорова: заставляю себя думать, что соперницы относятся ко мне без негатива
  • Gettyimages.ru

«Я очень много слышала про это, когда подрастала. Знаю, что и Лена Исинбаева придерживалась такого же мнения, и Света, но мы всё-таки из разных спортивных эпох. А может быть, всё зависит от психологии. Лично мне тяжело в такой атмосфере находиться, тяжело постоянно чувствовать чужую ненависть. К себе, к другим. Может быть, я искусственно заставляю себя думать, что соперницы ко мне относятся без негатива, но мне реально некомфортно думать иначе. В секторе это точно не помогает», — рассказала Сидорова в интервью RT.

Ранее Анжелика Сидорова ответила на вопрос о том, что пятиметровая высота для атлета её уровня — это вопрос техники или психологии.

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