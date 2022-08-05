военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сидорова: в этом сезоне пять метров — недостижимый уровень

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ответила на вопрос о том, что пятиметровая высота для атлета её уровня — это вопрос техники или психологии.
Сидорова: в этом сезоне пять метров — недостижимый уровень
  • Gettyimages.ru

«Я бы, наверное, не разделяла эти вещи. Хотя не каждый человек, который прыгает на 4,95 м, способен пойти и взять 5,00. Казалось бы, разница не так уж велика, но тут действительно включается психология», — заявила Сидорова в интервью RT.

Она также рассказала, почему не ставит перед собой цели взять высоту в 5 м на чемпионате России в Чебоксарах.

«Такой задачи мы перед собой не ставили. Всё-таки 5 м — это предельная для меня высота, которая требует определённого состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень. Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется», — добавила спортсменка.

Ранее Савелий Савлуков остался недоволен собой, несмотря на победу на ЧР по лёгкой атлетике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить