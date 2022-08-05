Сидорова: в этом сезоне пять метров — недостижимый уровень

Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова ответила на вопрос о том, что пятиметровая высота для атлета её уровня — это вопрос техники или психологии.

«Я бы, наверное, не разделяла эти вещи. Хотя не каждый человек, который прыгает на 4,95 м, способен пойти и взять 5,00. Казалось бы, разница не так уж велика, но тут действительно включается психология», — заявила Сидорова в интервью RT.

Она также рассказала, почему не ставит перед собой цели взять высоту в 5 м на чемпионате России в Чебоксарах.

«Такой задачи мы перед собой не ставили. Всё-таки 5 м — это предельная для меня высота, которая требует определённого состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень. Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется», — добавила спортсменка.

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