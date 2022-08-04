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Савлуков остался недоволен собой, несмотря на победу на ЧР по лёгкой атлетике

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Легкоатлет Савелий Савлуков рассказал, как ему далась победа в беге на 400 м на чемпионате России в Чебоксарах.

«Плохо. Тяжело. Тяжело и очень плохо. Детский результат, ничего из задуманного не получилось», — рассказал легкоатлет.

Он также поделился, что у него нет объяснения своему состоянию. При этом Савлуков отметил, что задачу минимум он выполнил — выиграл.

«Мы с тренером очень хотели превзойти рекорд Виктора Маркина, которому 42 года. Но, видимо, пока ещё рано», — рассказал бегун.

Он добавил, что его «накрыло» за 180 м до финиша.

Результат Савлукова — 45,63 секунды. Вторым стал Рудольф Верховых (46,29). Третий — Дмитрий Разумов (46,41).

Ранее Илья Иванюк выиграл на чемпионате России в прыжках в высоту.

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