Савлуков остался недоволен собой, несмотря на победу на ЧР по лёгкой атлетике
«Плохо. Тяжело. Тяжело и очень плохо. Детский результат, ничего из задуманного не получилось», — рассказал легкоатлет.
Он также поделился, что у него нет объяснения своему состоянию. При этом Савлуков отметил, что задачу минимум он выполнил — выиграл.
«Мы с тренером очень хотели превзойти рекорд Виктора Маркина, которому 42 года. Но, видимо, пока ещё рано», — рассказал бегун.
Он добавил, что его «накрыло» за 180 м до финиша.
Результат Савлукова — 45,63 секунды. Вторым стал Рудольф Верховых (46,29). Третий — Дмитрий Разумов (46,41).
Ранее Илья Иванюк выиграл на чемпионате России в прыжках в высоту.