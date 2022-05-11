«Слёз из-за отстранения не видела»: Данченко о переживаниях синхронисток, проблеме обновления составов и планах на сезон

Перенос соревнований, непредсказуемость собственного будущего, а также выступления без флага и гимна закалили российских синхронисток ещё во время пандемии коронавируса. Об этом в интервью RT заявила тренер сборной страны Татьяна Данченко. По её словам, в пропуске нового сезона есть свои плюсы и на объёме работы отстранение никак не скажется. Наставник также рассказала, в чём заключается главная проблема обновления состава, и объяснила, на что будут обращать внимание судьи после внесения поправок в правила.

Начиная с 2002-го спортсменки Татьяны Данченко выиграли в синхронном соло и дуэтах 29 золотых наград на чемпионатах мира. Но в этом сезоне мировое первенство впервые пройдёт без российских синхронисток. Каково это — сохранять в подопечных мотивацию, зная, что на главный старт они поехать не смогут? Это и стало главной темой разговора с тренером.

— Год назад, когда мы обсуждали ситуацию с пандемией, вы сказали: «Сколь бы сильный стресс не сваливался на голову, я сразу чисто по-мужски отсекаю эмоции и включаю голову». Сейчас в вашем сознании тоже существует запасной план действий?

— Меня часто спрашивают про мотивацию — где мы её находим, а мне кажется, что спортсмена высокого уровня бессмысленно мотивировать, если такой цели нет в его собственном сознании. У меня сейчас тренируются две взрослые спортсменки — Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. И если первая выступала в Рио-де-Жанейро и Токио, то в карьере второй Олимпийских игр пока ещё не было. На мой взгляд, основное, что сейчас должно быть сделано, чтобы не потерять спортсменов, — это продолжать платить им за их работу, премировать за какие-то достижения и результаты, чтобы они понимали, что их работа нужна кому-то, кроме них самих. В этом плане нам сейчас очень помогают московские и федеральные спортивные власти. Ну а моя задача как тренера — позаботиться о том, чтобы у нас существовали планы и стратегии на все случаи развития ситуации.

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— Иначе говоря, такие планы уже составлены?

— Пока ближайшая задача — поставить новые программы к следующему сезону.

— Какая-то сверхзадача при этом существует? В плане новаторских идей, новых элементов? Всё-таки времени у вас в этом сезоне образовалось больше, чем обычно.

— По времени мы и раньше были не слишком ограничены, тем более что обычно ставим программы очень быстро. Другой вопрос, к каким именно соревнованиям их предстоит готовить? Если у нас будет возможность поехать на следующий чемпионат мира в Фукуоку, значит, будем готовить премьерный показ к нему. Плюс со следующего сезона войдут в действие новые правила, а это тоже нужно учитывать при постановках. Сверхзадача заключается в том, чтобы извлечь из новых правил абсолютный максимум. Показать максимально возможную сложность и минимальное количество ошибок. Планов очень много, на самом деле. И мы готовы адаптировать их к абсолютно любой жизненной ситуации.

— Изменения правил в таком виде спорта, как ваш, обычно бывают продиктованы стремлением сделать лидеров более досягаемыми.

— Вы правы, так всегда и бывает.

— В этом плане вы видите для себя хоть малейшую угрозу?

— Нет. Просто если раньше мы ориентировались в своих постановках на то, чтобы не повториться, придумать и показать что-то новое и оригинальное, то сейчас нужно ориентироваться прежде всего на сложность как отдельных элементов, так и связок.

— Но ведь именно сложность всегда отличала выступления ваших спортсменок от всех прочих.

— Это так, просто требования в этом отношении сильно ужесточаются. Например, если хоть в чём-то будет нарушена синхронность, оценка сразу будет снижена, причём сильно.

Поэтому мы и настраиваемся на то, чтобы не оставить никому из судей возможности к нам придраться. Условно говоря, нужно досконально изучить все нюансы правил, использовать все лазейки, чтобы сразу попасть в десятку — это я уже как стрелок говорю. Интересные постановочные находки, как и всё остальное, что не прописано в правилах и не будет добавлять нам баллов, здесь вторичны.

— С учётом того, что нынешний сезон у российских синхронисток вылетает и вы пропускаете главный старт, существует опасность потерять позиции, которые вы с вашими подопечными удерживали столько лет. Иначе говоря, есть ли в мире команда, способная воспользоваться вашим отсутствием на международной арене, резко к вам приблизиться и оказать реальную конкуренцию в дальнейшем?

— На мой взгляд, у соперников всегда есть шанс на борьбу с нами, особенно в рамках новых правил. Раньше разницу определяли более субъективные вещи: более удачные образы, более интересные программы. Если при этом где-то незначительно нарушалась синхронность, судьи могли закрыть на это глаза. Сейчас такое уже не прокатит — будут специальные счётчики, фиксирующие любой асинхрон.

Ну а если говорить о сложности, здесь всё зависит от состояния спортсменов. Так ведь не бывает, что кто-то приехал на соревнования, «случайно» поставив недостаточно сложную программу. Если такое случилось, значит, людей ограничивали либо физические, либо функциональные кондиции, способность выполнять работу на длительной задержке дыхания… У нас в этом плане всё просто: если ты каждый день пытаешься прыгнуть выше собственной головы, ты априори будешь сильнее.

— Так я и пытаюсь понять, кто из ваших оппонентов на такой прыжок способен и способен ли?

— Сейчас очень трудно об этом рассуждать. Я не пытаюсь уйти от ответа, просто ещё в начале сезона мы слышали о достаточно больших изменениях в командах соперников. И в китайской, и в украинской. Сменились составы. Это касается как дуэтов, так и групп. Соответственно, возможны изменения в расстановке сил.

— Обновление составов — это преимущество или дополнительная проблема?

— Однозначно проблема, поскольку опытные спортсменки, которые уже стояли на олимпийском пьедестале, — это всегда серьёзные мастера, чьё дыхание позади себя ты чувствуешь всегда. Преимущество молодых только в том, что порог выносливости у них всегда бывает выше, чем у тех, кто ушёл. Но, не видя людей на соревнованиях, очень сложно что-то прогнозировать.

— Света с Варей сильно переживают отстранение от стартов?

— Слёз по этому поводу я не видела. В этом плане нас коронавирус сильно закалил. Всё ведь так или иначе уже случалось: перенос соревнований, непредсказуемость собственного будущего, выступления без флага и гимна… Да и потом, старты у нас в текущих планах есть, их достаточно, и мы намерены пройти сезон до самого конца.

— Пока Света Колесниченко выступала в дуэте со Светланой Ромашиной, Субботина постоянно находилась рядом в качестве запасной. Сейчас запасная спортсменка на случай возможного форс-мажора у вас имеется?

— Нет. Когда мы находимся на сборах на базе «Озеро Круглое», всегда на подхвате есть кто-то из тех, кто выступает в группе. Но сейчас мы постоянно тренируемся в своём московском бассейне «Труд». Кто же нам отдаст сильную спортсменку из группы? Она там гораздо нужнее.

— Когда вы планируете завершить сезон?

— Сразу после Спартакиады, которая закончится 15 августа. До этого планируем выступить в турнире «Дружба», который пройдёт в конце июля — начале августа. Перед ним у нас планируется тренировочный сбор в Кисловодске, так что график насыщенный.

— Перечисленные соревнования — это некая вынужденная обязательная программа или вам реально необходимы эти старты?

— Для спортсмена соревновательная практика бесценна — её невозможно ничем заменить. Нужен регулярный соревновательный мандраж — адреналин и ещё много чего, что связано с биохимией организма. Если соревнований длительное время нет, этот внутренний баланс начинает меняться. Соответственно, человек начинает иначе реагировать на стресс, нарушается его способность выдерживать соревновательное напряжение. Другой вопрос, что не так просто подобрать полноценную замену таким стартам, как чемпионат мира. Но мы что-нибудь обязательно придумаем и в этом отношении тоже.

Кстати, в связи с тем, что мы вынуждены были пропустить мировое первенство, нам удалось принять участие в чемпионате России в Казани. В этом тоже есть определённый плюс. Раньше примерно в то же самое время мы ездили на Золотую серию FINA, и проводить два старта подряд с разницей в неделю было тяжело и не слишком удобно. В этом году мы тоже намеревались пройти все старты, но не получилось.

Зато в Казани нас впервые за много лет увидели вживую многие российские спортсмены, тренеры, увидели наши олимпийские программы, получили возможность пообщаться с девочками. Было здорово. Тем более что Варя и Света впервые выступали вместе в обеих программах, была возможность рассмотреть в условиях соревнований все недоработки. Так что всё, что ни делается, к лучшему — я всегда относилась к жизни именно с этой позиции и по-прежнему так считаю.