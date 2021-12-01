Трёхкратная олимпийская чемпионка Пацкевич объявила о завершении карьеры

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич объявила об окончании спортивной карьеры.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Пацкевич объявила о завершении карьеры
  • Reuters

«Моя карьера спортсменки завершена. В Токио была моя последняя Олимпиада. Выстраданная, долгожданная. На этом стоит поставить красивую точку. Нужно вовремя остановиться», — приводит слова Пацкевич «Матч ТВ».

По словам Александры, она поступила на факультет кинорежиссуры во ВГИК, а после Нового года вернётся на работу в администрацию президента России.

33-летняя Пацкевич трижды завоёвывала золото Олимпийских игр в соревнованиях групп, а также на её счету 13 побед на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.

Ранее старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о будущем семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной.

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