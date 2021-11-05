Данченко считает, что из синхронистки Ромашиной получился бы идеальный президент МОК

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о будущем семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной.

«Точно не депутатом. На мой взгляд, из неё получился бы идеальный президент МОК. А что? Умная, волевая, честная, порядочная. О спорте знает всё. Прекрасно говорит по-английски. Считаю, Света как никто достойна этой должности», — цитирует Данченко «Спорт-Экспресс».

Ромашина также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Ромашина предложила создать телешоу наподобие «Ледникового периода» в синхронном плавании.