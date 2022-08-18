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Синхронист Мальцев: всегда мечтал тренировать

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, нравится ему тренировать или же самому учиться элементам.
Синхронист Мальцев: всегда мечтал тренировать
  • Gettyimages.ru
  • © Yanshan Zhang

«Сложно сказать. Это две совершенно разные работы. Мне нравится и самому выступать, и тренировать. Об этом я с детства мечтал, шёл к цели, получил то образование, которое хотел. И здесь тоже есть свои тонкости», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также поделился, почему предпочитает работать с мальчиками.

«Мне с ними очень интересно. Для ребят я могу быть большим мотиватором, примером для подражания. Они должны чувствовать поддержку, поэтому больше внимания уделяю именно мужскому и смешанному синхронному плаванию», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев, выступающий в паре с Олесей Платоновой и Майей Гурбанбердиевой, ответил на вопрос, получают ли они медали втроём.

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