Синхронист Мальцев: всегда мечтал тренировать

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, нравится ему тренировать или же самому учиться элементам.

«Сложно сказать. Это две совершенно разные работы. Мне нравится и самому выступать, и тренировать. Об этом я с детства мечтал, шёл к цели, получил то образование, которое хотел. И здесь тоже есть свои тонкости», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также поделился, почему предпочитает работать с мальчиками.

«Мне с ними очень интересно. Для ребят я могу быть большим мотиватором, примером для подражания. Они должны чувствовать поддержку, поэтому больше внимания уделяю именно мужскому и смешанному синхронному плаванию», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев, выступающий в паре с Олесей Платоновой и Майей Гурбанбердиевой, ответил на вопрос, получают ли они медали втроём.