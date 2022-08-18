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Синхронист Мальцев — о двух партнёршах: у нас уже не дуэт, а трио

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, выступающий в паре с Олесей Платоновой и Майей Гурбанбердиевой, ответил на вопрос, получают ли они медали втроём.
Синхронист Мальцев — о двух партнёршах: у нас уже не дуэт, а трио
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

«У нас медали за каждую программу идут отдельно. Обычно в технической стоит Майя, а Олеся запасная, в произвольной — наоборот. Занимаемся мы все вместе. Когда делаем прогон на тренировке, девочки всё равно работают на полную. Просто одна стоит со мной в паре, а вторая чуть подальше. А что касается награждения, то медаль получает и запасная в том числе. Так что у нас уже даже не дуэт, а трио», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также поделился, сложно ли тренироваться с двумя разными партнёршами.

«Что касается привыкания друг к другу, общения — никаких разногласий не возникает. Девочки в первую очередь равняются на меня и прислушиваются к моим словам. Главная сложность, что нужно подстраиваться под разных напарниц. Поскольку мы работаем не только под счёт, но и в контакте. Это касается сцепок, поддержек, связок. Нужно выдерживать расстояние друг между другом. Всё это непросто, когда разные партнёрши», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что украинки не должны были занимать призовое место на ЧМ по синхронному плаванию.

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