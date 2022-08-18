Мальцев считает, что украинки не должны были занимать призовое место на ЧМ по синхронному плаванию

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев считает, что сихнронистки из сборной Украины незаслуженно заняли призовое место на чемпионате мира в Будапеште.

«Так, сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза. Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это всё, наоборот, активно продвигалось», — заявил Мальцев в интервью RT.

По мнению синхрониста, по этой причине соревнования в Будапеште получились неоднозначными.

«Это чисто моё мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель. Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить. С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что с мужчинами программы групп в синхронном плавании могут стать интереснее.