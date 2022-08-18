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Мальцев считает, что украинки не должны были занимать призовое место на ЧМ по синхронному плаванию

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев считает, что сихнронистки из сборной Украины незаслуженно заняли призовое место на чемпионате мира в Будапеште.
Мальцев считает, что украинки не должны были занимать призовое место на ЧМ по синхронному плаванию
  • AFP
  • © Peter Kohalmi

«Так, сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза. Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это всё, наоборот, активно продвигалось», — заявил Мальцев в интервью RT.

По мнению синхрониста, по этой причине соревнования в Будапеште получились неоднозначными.

«Это чисто моё мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель. Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить. С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей», — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что с мужчинами программы групп в синхронном плавании могут стать интереснее.

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