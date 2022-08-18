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Мальцев считает, что с мужчинами программы групп в синхронном плавании могут стать интереснее

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, как можно сделать интересные программы групп с участием мужчин.
Мальцев считает, что с мужчинами программы групп в синхронном плавании могут стать интереснее
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Здесь всё зависит от тренера и постановщика. Потому что эти смешанные команды, если они появятся, станут соревноваться с чисто женскими. И не совсем понятно, будут ли они отличаться с художественной точки зрения. Или же всё останется по-прежнему, просто добавятся мужчины. Но, конечно, интереснее в таких группах обыгрывать мужское и женское, отталкиваться от этого», — сказал Мальцев в интервью RT.

Он также рассказал, как различные страны делали эксперименты в смешанных командах.

«У испанцев на мировой серии мальчик стоял в составе женской группы и на него никакой акцент особо не делался. А американцы в этом году в хайлайтах сделали выступление, где всё было построено на мальчике. Он и на поддержках появлялся. Специально подчёркивалось — это именно смешанная группа», — добавил синхронист.

Ранее Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах.

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