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Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, что FINA может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах.
Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Да, действительно. Данный вопрос FINA планирует обсуждать осенью, но уже есть рабочие документы, в которых предлагается разрешить включать в состав группы до двух мужчин. В дуэтах, скорее всего, всё останется без изменений, хотя и уточняется, что олимпийские дисциплины будут дополнительно согласованы техническим комитетом международной федерации. Конечно, включение мужчины в выступление группы — не обязательное условие, но такая возможность тренерскому штабу даётся», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, будут ли приняты эти поправки или останутся проектом.

«Если такие документы появляются в открытом доступе, это говорит о настрое FINA произвести изменения. В проекте большой акцент сделан на мужчинах в синхронном плавании, в частности, предлагается включить соло в программу чемпионата мира и других соревнований. Ранее оно появлялось только на мировых сериях. А теперь, как мы видим, идёт развитие и добавление новых дисциплин на главные старты. К слову, до этого также уже был прецедент допуска мужчин до выступления в группах», — добавил Мальцев.

Ранее сообщалось, что синхронистки Колесниченко и Субботина выиграли произвольную программу на Спартакиаде.

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