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Глава FIG надеется на возвращение россиян

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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе высказался о том, что россиянки пропускают чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии.
Глава FIG надеется на возвращение россиян
  • РИА Новости

«Есть нечто, что мы не должны забывать. Мы не должны забывать, что в мире есть цветы, которые хотят расцветать, но не могут это делать под тяжестью снега», — сказал Ватанабе на церемонии открытия ЧМ.

Он отметил, что именно этих цветов нет на соревнованиях в Софии. Ватанабе выразил надежду, что скоро эти цветы смогут раскрыться.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк, возможно, выступит на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

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