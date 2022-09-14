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Федерация спортивной гимнастики попросила FIG разрешить Куляку выступить на Спартакиаде

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Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк, возможно, выступит на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.
Федерация спортивной гимнастики попросила FIG разрешить Куляку выступить на Спартакиаде
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Спартакиаду проводит Министерство спорта России, а не наша федерация. Поэтому мы обратились с письмом в FIG с просьбой разрешить Куляку выступить на Спартакиаде», — цитирует Родионенко ТАСС.

Федерация спортивной гимнастики России направила письмо в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой разрешить Куляку принять участие в Спартакиаде.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили.

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