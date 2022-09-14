Федерация спортивной гимнастики попросила FIG разрешить Куляку выступить на Спартакиаде

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк, возможно, выступит на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Спартакиаду проводит Министерство спорта России, а не наша федерация. Поэтому мы обратились с письмом в FIG с просьбой разрешить Куляку выступить на Спартакиаде», — цитирует Родионенко ТАСС.

Федерация спортивной гимнастики России направила письмо в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой разрешить Куляку принять участие в Спартакиаде.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили.